Generali investe 500 milioni nel welfare del futuro (Di martedì 20 luglio 2021) Il logo delle Assicurazioni Generali (Getty Images)Più prevenzione ed educazione per stili di vita sani; più accessibilità e supporto alle cure; active ageing e assistenza per i non autosufficienti: sono i tre focus su cui si concentrerà la strategia di salute e welfare di Generali nei prossimi tre anni e che mobiliteranno, nel complesso, un investimento da 500 milioni di euro per nuove soluzioni, partnership, digital health per l’erogazione delle cure. I tempi in cui il soggetto assicurativo era visto dal pubblico come il player che rimborsava le prestazioni in caso di infortuni o problemi sono davvero lontani; grazie ... Leggi su wired (Di martedì 20 luglio 2021) Il logo delle Assicurazioni(Getty Images)Più prevenzione ed educazione per stili di vita sani; più accessibilità e supporto alle cure; active ageing e assistenza per i non autosufficienti: sono i tre focus su cui si concentrerà la strategia di salute edinei prossimi tre anni e che mobiliteranno, nel complesso, un investimento da 500di euro per nuove soluzioni, partnership, digital health per l’erogazione delle cure. I tempi in cui il soggetto assicurativo era visto dal pubblico come il player che rimborsava le prestazioni in caso di infortuni o problemi sono davvero lontani; grazie ...

Advertising

MissioneStartup : RT @ForbesItalia: Generali Italia lancia il modello Health&Welfare: 500 milioni di euro per innovazione e investimenti sulla salute https:/… - SignorCEO : RT @ForbesItalia: Generali Italia lancia il modello Health&Welfare: 500 milioni di euro per innovazione e investimenti sulla salute https:/… - ForbesItalia : Generali Italia lancia il modello Health&Welfare: 500 milioni di euro per innovazione e investimenti sulla salute - italyaturlarii : Generali Italia: investe 500 mln con 'Priorità salute' - DividendProfit : Generali Italia: investe 500 mln con ‘Priorità salute’ – Economia -