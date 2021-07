Gb, “Johnson non voleva restrizioni perché morivano solo 80enni” (Di martedì 20 luglio 2021) L’ex spin doctor di Downing Street, Dominic Cummings, torna alla carica con nuove rivelazioni contro Boris Johnson. Il premier, rende noto in una intervista alla Bbc, era riluttante a rafforzare le misure anti covid lo scorso autunno, all’inizio della seconda ondata epidemica, perché riteneva che le persone che morivano “essenzialmente avevano più di 80 anni”. “Non mi fido più di tutta questa roba esagerata dell’Nhs”, gli aveva poi scritto in un messaggio. Il covid avrebbe dovuto essere lasciato “scorrere nel Paese” piuttosto che consentirgli di distruggere l’economia. Johnson avrebbe anche proseguito i suoi incontri con ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) L’ex spin doctor di Downing Street, Dominic Cummings, torna alla carica con nuove rivelazioni contro Boris. Il premier, rende noto in una intervista alla Bbc, era riluttante a rafforzare le misure anti covid lo scorso autunno, all’inizio della seconda ondata epidemica,riteneva che le persone che“essenzialmente avevano più di 80 anni”. “Non mi fido più di tutta questa roba esagerata dell’Nhs”, gli aveva poi scritto in un messaggio. Il covid avrebbe dovuto essere lasciato “scorrere nel Paese” piuttosto che consentirgli di distruggere l’economia.avrebbe anche proseguito i suoi incontri con ...

