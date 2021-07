Gazzetta: Sarri amareggiato per il caso Hysaj-Bella ciao (Di martedì 20 luglio 2021) Le offese a Hysaj dopo il video in cui canta “Bella ciao”, ma anche il confronto chiesto e ottenuto dagli ultras laziali dopo averlo visto sui social, ha profondamente amareggiato il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Già ieri scrivevamo che non passa inosservato il silenzio di Sarri, che è ufficialmente politicamente schierato molto a sinistra. Non a caso Zdanov scrisse di “Sarrismo fascio e martello”. Oggi la rosea ci restituisce l’immagine di un tecnico amareggiato. A proposito del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) Le offese adopo il video in cui canta “”, ma anche il confronto chiesto e ottenuto dagli ultras laziali dopo averlo visto sui social, ha profondamenteil tecnico biancoceleste Maurizio. Lo scrive ladello Sport. Già ieri scrivevamo che non passa inosservato il silenzio di, che è ufficialmente politicamente schierato molto a sinistra. Non aZdanov scrisse di “smo fascio e martello”. Oggi la rosea ci restituisce l’immagine di un tecnico. A proposito del ...

Advertising

napolista : I minuti di tensione nel confronto preteso dagli ultras in albergo, ad Auronzo, hanno lasciato una scia di profonda… - Spartacus1967 : @Gazzetta_it Quindi il “Che” Sarri è l’allenatore perfetto… ???? - OttavianiToni : @PerSaturno @Smgii1908 @Gazzetta_it Non auspico affatto una penalizzazione, che non sarebbe tra l’altro fondata giu… - shiningnight81 : @scar15385 @Gazzetta_it Sarri noto esponente di destra poi….. - paologaio71 : @90ordnasselA @Gazzetta_it Sarri con Mancini fu di una sinistra anni 50... dovrebbe essere comunque lui a mandarli… -