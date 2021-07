“Gazidis ha un tumore alla gola” | l’annuncio del Milan

(Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – All’amministratore delegato del, Ivan, è stato diagnosticato un carcinoma. Lo rende noto il club rossonero in un comunicato sul proprio sito ufficiale. “ACinforma tutti i propri sostenitori e gli stakeholder del Club, che al nostro amministratore delegato, Ivan, è stato diagnosticato un carcinoma. Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà completamente. Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche ...

ha voluto mandare un messaggio a tutta la comunità milanista: "Certamente non c'è mai un ... sono fiducioso, sulla base di tutti i primi consulti medici, che ilsarà trattato con ...Milan, diagnosticato carcinoma aAPPROFONDIMENTI CALCIO Roma, c'è Vina dopo Spinazzola L'... sono fiducioso, sulla base di tutti i primi consulti medici, che ilsarà trattato con ...All’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Lo rende noto il club rossonero in un comunicato sul proprio sito ufficiale. “AC Milan informa tutti ...Brutte notizia in casa Milan. A Ivan Gazidis, amministratore delegato dei rossoneri, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. La diagnosi è stata fatta dopo una serie di test e di accertamenti cl ...