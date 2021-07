Gaetano Castrovilli | la romantica proposta all’ex Miss Italia Rachele Risaliti

(Di martedì 20 luglio 2021) È tempo di fiori d’arancio per i calciatori della nostra nazionale di calcio. Il campione d’Europa, centrocampista della Fiorentina, ha organizzato unadi nozze per la fidanzata. La febbre da matrimonio sta contagiando tantissimi degli azzurri: dopo il “sì” di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, e le nozze da favola in Francia di Marco Verratti e Jessica Aidi, adesso anchee la sua bellissima fidanzata si sposeranno a breve. Il calciatore ha organizzato unaromanticissima, ...

statodelsud : Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti: la proposta di matrimonio - Pino__Merola : Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti: la proposta di matrimonio - Affaritaliani : L'azzurro Castrovilli si sposa con l'ex Miss Italia Rachele Risaliti - FOTO - tvprato : Proposta di matrimonio da favola per la Miss pratese Rachele Risaliti: convolerà a nozze con il calciatore viola Ga… - enriconofrio : RT @Corriere: Un altro campione d’Europa s nozze: Castrovilli e la proposta con vista Duomo a Firenze -

Si amano alla follia ed ora stanno per coronare il sogno di una vita:, uno degli Azzurri dell'ultimo Europeo, fa la proposta di matrimonio a Rachele Risaliti (ex Miss Italia e modella). Dopo le nozze di Bernardeschi, Verratti, Sensi e la proposta di ...Non solo Bernardeschi e Verratti: anche il centrocampista della Viola,, è pronto a sposare la sua Rachele. C'era il tramonto. C'erano le candele, le rose rosse. C'era perfino la cupola del Brunelleschi, in tutto il suo infinito splendore, a fare da ...C'è sempre una prima volta. Deve averlo pensato Gaetano Castrovilli che, pur non essendo titolare ad Euro 2020 (solo col Galles è sceso in campo), ha comunque tracciato un ...La proposta di matrimonio avviene in un posto da sogno. Il video, nel giro di poche ore, diventa virale in Rete.