Gaetano Castrovilli ha chiesto alla fidanzata di sposarlo: "Ha detto sì" (Di martedì 20 luglio 2021) La proposta di matrimonio di Castrovilli Gaetano Castrovilli ha lasciato tutti senza parole, in particolare la sua fidanzata Rachele Risaliti. Il centrocampista della Fiorentina, fresco Campione d'Europa con la Nazionale, nei giorni scorsi (precisamente il 16 luglio 2021) ha realizzato una meravigliosa sorpresa all'ex Miss Italia. Il Castro (così soprannominato da colleghi e tifosi) ha L'articolo proviene da Novella 2000.

