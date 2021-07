G8 di Genova, l’ultimo mistero italiano. Chi fu il regista della strategia della tensione? (Di martedì 20 luglio 2021) Che cosa è successo prima del G8 di Genova? Probabilmente sta qui la risposta alla domanda che neppure i processi hanno potuto sciogliere: perché il G8 di Genova? Il mio primo ricordo risale alla mattina del 20 luglio, quando ancora non era volato mezzo sasso e non c’era stato mezzo scontro: un corpulento agente del Reparto mobile mi spingeva a colpi di… pancia dopo avermi chiesto il tesserino da giornalista, impedendomi così di tirarlo fuori dallo zainetto. Non ricorderei questo episodio inglorioso (per me e per lui) se non fosse che poco lontano un collega del TG1, sottoposto a simili vessazioni, agitava il telefonino in faccia ai poliziotti urlando: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Che cosa è successo prima del G8 di? Probabilmente sta qui la risposta alla domanda che neppure i processi hanno potuto sciogliere: perché il G8 di? Il mio primo ricordo risale alla mattina del 20 luglio, quando ancora non era volato mezzo sasso e non c’era stato mezzo scontro: un corpulento agente del Reparto mobile mi spingeva a colpi di… pancia dopo avermi chiesto il tesserino da giornalista, impedendomi così di tirarlo fuori dallo zainetto. Non ricorderei questo episodio inglorioso (per me e per lui) se non fosse che poco lontano un collega del TG1, sottoposto a simili vessazioni, agitava il telefonino in faccia ai poliziotti urlando: ...

