(Di martedì 20 luglio 2021) I fatti avvenuti dal 19 al 22 luglio 2001, a margine dello svolgimento della riunione dei capi di governo, sconvolsero il mondo e segnarono la fine di un'epoca. Dagli scontri in piazza ai black bloc, dalle Tute Bianchefine del movimento no-global, ecco il racconto per immagini disuccesse in quei pochi ma indelebili giorni

Agenzia_Ansa : Carlo Giuliani, 20 anni fa la morte al G8 di Genova. Aveva 23 anni, era in piazza Alimonda tra i manifestanti, dura… - Tg3web : A 20 anni dal G8 di Genova, restano una ferita ancora aperta violenze e torture nella scuola Diaz, nella caserma di… - repubblica : La tragedia di Carlo Giuliani. Il padre: 'Da venti anni la mia ricerca della verità' - news_mondo_h24 : 20 luglio 2001, G8 di Genova: scontri violenti, muore Carlo Giuliani - SkyTG24 : G8 di Genova, da Carlo Giuliani all'assalto alla scuola Diaz: cosa accadde 20 anni fa -

Ultime Notizie dalla rete : Genova Carlo

... venne assalito dai manifestanti, uno dei quali,Giuliani, armato di un estintore cercò di ... Trasformarein un evento da celebrare costituisce praticare violenza alla verità dei fatti e ai ......dal direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci nel corso del convegno dal titolo 'Dal G8 di... Però - ha detto - io lavoravo per lo Stato,di certo non manifestava a favore dell'Arma dei ...Carlo Giuliani: sono trascorsi 20 anni dalla morte avvenuta il 20 luglio 2001, in piazza Alimonda durante il G8 tenutosi a Genova.Genova, 20 luglio 2001. Sono passati esattamente 20 anni da quel giorno infausto. Dal giorno del G8. Quel giorno in ...