(Di martedì 20 luglio 2021) I fatti avvenuti dal 19 al 22 luglio 2001, a margine dello svolgimento della riunione dei capi di governo, sconvolsero il mondo e segnarono la fine di un'epoca. Dagli scontri in piazza ai black bloc, dalle Tute Bianchefine del movimento no-global, ecco il racconto per immagini disuccesse in quei pochi ma indelebili giorni

Agenzia_Ansa : Carlo Giuliani, 20 anni fa la morte al G8 di Genova. Aveva 23 anni, era in piazza Alimonda tra i manifestanti, dura… - Agenzia_Ansa : Il 20 luglio di vent'anni fa Carlo Giuliani viene ucciso a piazza Alimonda a Genova dal colpo di pistola sparato da… - SkyTG24 : G8 di Genova, da Carlo Giuliani all'assalto alla scuola Diaz: cosa accadde 20 anni fa - FedericoCulloca : RT @_lordinenuovo: Il 20 luglio del 2001 veniva ucciso Carlo Giuliani. Vent'anni che non hanno ridotto l’eco della sua morte, delle vicissi… - tueetterin : RT @radiosonar_net: Ciao Carlo. Oggi dalle 16 potrete seguire la diretta streaming audio da Piazza Alimonda di Genova su -

Ultime Notizie dalla rete : Genova Carlo

... l'uccisione del 23enneGiuliani da parte di un giovane carabiniere di leva, Mario Placanica, ... Vent'anni dopo, il G8 diè un ricordo lontano. Ma resta una ferita viva specialmente per ...... più istituzionale, con il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di, alcune settimane prima del G8 al TeatroFelice. Un clima costruttivo e nonviolento, come il corteo dei e per i ...L’urlo «Un altro mondo è possibile», poi la realtà fatta di provocazioni e guerriglia. Ancora oggi, sui limiti del movimento e sulla reazione sproporzionata delle istituzioni, dibattito aperto ...A vent’anni dal G8 di Genova, il padre di Carlo Giuliani: “A Carlo è stato negato anche il processo” “Chi era Carlo? Dovrebbe dirlo lui. Era un ragazzo come tanti, che amava verificare che le cose ...