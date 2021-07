G8, a 20 anni dalla morte di Carlo Giuliani il minuto di silenzio coi genitori in piazza Alimonda. Il papà: “Il suo fu un atto di difesa” – Video (Di martedì 20 luglio 2021) Vent’anni dopo la morte di Carlo Giuliani migliaia di manifestanti sono tornati in piazza Alimonda, dove alle 17.27 di ogni anno i suoi genitori assieme a centinaia di manifestanti ricordano con un minuto di silenzio e diverse iniziative la morte del figlio ucciso a 23 anni dal colpo sparato da un carabiniere a seguito delle cariche e dagli scontri per le strade di Genova. Sul palco a ricordare Carlo Giuliani anche Manu Chao, il cantante spagnolo che nell’estate del 2001 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Vent’dopo ladimigliaia di manifestanti sono tornati in, dove alle 17.27 di ogni anno i suoiassieme a centinaia di manifestanti ricordano con undie diverse iniziative ladel figlio ucciso a 23dal colpo sparato da un carabiniere a seguito delle cariche e dagli scontri per le strade di Genova. Sul palco a ricordareanche Manu Chao, il cantante spagnolo che nell’estate del 2001 ...

Advertising

chetempochefa : “È normale che esista la paura, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio.' Ricordiamo il ma… - chetempochefa : 'Caro papà, ogni sera prima di addormentarci ti ringraziamo per il dono più grande: il modo in cui ci hai insegnato… - robersperanza : 29 anni fa Paolo Borsellino con Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Tr… - Paolopett : #siPossiede la saggezza dopo aver assaporato la dolce fragranza degli anni che passano. #siPossiede la pazienza dop… - ilfattovideo : G8, a 20 anni dalla morte di Carlo Giuliani il minuto di silenzio coi genitori in piazza Alimonda. Il papà: “Il suo… -