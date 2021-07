G8 20 anni dopo: la testimonianza di un carabiniere salernitano (Di martedì 20 luglio 2021) di Francesco Cuoco Questa che vi raccontiamo è infatti l’ amara, dolente testimonianza di un componente dell’Arma dei Carabinieri che si trovò in quell’inferno in quei giorni tremendi a dover fronteggiare per servizio una violenza rabbiosa, che portò purtroppo anche alla morte di un giovane manifestante. Per ragioni di riservatezza ci ha chiesto di restare anonimo, perciò lo individuiamo soltanto con le iniziali. Questa è la sconvolgente testimonianza di E.D. A quale corpo di polizia è appartenuto? Ultima destinazione operativa 1° BTG Torino, dal settembre 2001 ridenominato 1° BTG mobile. Quando e perché si è trovato a Genova nel 2001? Il nostro ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 luglio 2021) di Francesco Cuoco Questa che vi raccontiamo è infatti l’ amara, dolentedi un componente dell’Arma dei Carabinieri che si trovò in quell’inferno in quei giorni tremendi a dover fronteggiare per servizio una violenza rabbiosa, che portò purtroppo anche alla morte di un giovane manifestante. Per ragioni di riservatezza ci ha chiesto di restare anonimo, perciò lo individuiamo soltanto con le iniziali. Questa è la sconvolgentedi E.D. A quale corpo di polizia è appartenuto? Ultima destinazione operativa 1° BTG Torino, dal settembre 2001 ridenominato 1° BTG mobile. Quando e perché si è trovato a Genova nel 2001? Il nostro ...

amnestyitalia : Vent'anni dopo il G8 di Genova del 2001, molti dei responsabili delle gravi violazioni di diritti umani sono sfuggi… - lauraboldrini : Il #19luglio1992 ha segnato la Repubblica. #PaoloBorsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Wa… - EnricoLetta : Ora, a Palermo in #viadamelio, ventinove anni dopo. - myrosycandy : RT @amnestyitalia: Vent'anni dopo il G8 di Genova del 2001, molti dei responsabili delle gravi violazioni di diritti umani sono sfuggiti al… - Miri9875 : Leggere per non dimenticare G8 vent’anni dopo: «Genova per me sono ferite, temi irrisolti e la fine degli ideali» -

