Francobolli rari | questo vale oltre 600 euro | controlla a casa 

infoiteconomia : Francobolli rari, 50.000 euro per questo: controllate subito! - infoiteconomia : Francobolli rari, questo vale 2.500€! Controlla a casa - zazoomblog : Francobolli rari questo vale 2.500€! Controlla a casa - #Francobolli #questo #2.500€! - zazoomblog : Francobolli rari questo vale 60.000€! Controlla se ce l’hai - #Francobolli #questo #60.000€! -

Ultime Notizie dalla rete : Francobolli rari

Trend-online.com

Chi ha avuto occasione di vederlo l'ha descritto come la 'Monna Lisa delle Poste'. Il British Guyana One Cent Magenta , considerato uno tra ipiùnel mondo , si prepara per tornare in Inghilterra. All'inizio dell'anno il prezioso pezzetto di carta è stato venduto ad un'asta newyorkese per 8 milioni di dollari . Il suo ...Gli appassionati, dio di monete rare , sono disposti a spendere delle cifre assurde, ... perché costituiscono dei pezzi davvero. Proviamo a scoprire dove si possono nascondere questi ...Hai mai visto questo pezzo? Se ce l'hai hai un piccolo tesoro: ecco perché vale tanto a distanza di anni. I dettagli ...Alcune monete possono valere un bel gruzzoletto ma dovete sapere dove cercare. Quella di cui parleremo oggi vale davvero molto denaro ...