Francia: scarcerato l’ex terrorista Maurizio Di Marzio (Di martedì 20 luglio 2021) l’ex membro delle Brigate rosse Maurizio Di Marzio è stato scarcerato dopo essere stato fermato ieri a Parigi a seguito della richiesta di estradizione presentata dall’Italia. Lo riporta l’Agi, affermando che Di Marzio è tornato in libertà con l’obbligo di firma ogni 15 giorni. Di Marzio era sfuggito alla retata dello scorso 28 aprile, in cui erano stati arrestati a Parigi sette ex terroristi rossi. Tra questi Giorgio Pietrostefani, fondatore di Lotta continua, condannato a 22 anni come mandante dell’omicidio Calabresi oltre agli ex brigatisti Marina Petrella e Giovanni Alimonti, ... Leggi su tpi (Di martedì 20 luglio 2021)membro delle Brigate rosseDiè statodopo essere stato fermato ieri a Parigi a seguito della richiesta di estradizione presentata dall’Italia. Lo riporta l’Agi, affermando che Diè tornato in libertà con l’obbligo di firma ogni 15 giorni. Diera sfuggito alla retata dello scorso 28 aprile, in cui erano stati arrestati a Parigi sette ex terroristi rossi. Tra questi Giorgio Pietrostefani, fondatore di Lotta continua, condannato a 22 anni come mandante dell’omicidio Calabresi oltre agli ex brigatisti Marina Petrella e Giovanni Alimonti, ...

