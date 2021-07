Francia | scarcerato l’ex brigatista Maurizio Di Marzio

(Di martedì 20 luglio 2021) E' stato, ed è in libertà sotto controllo giudiziario, l'exDi, l'ultimo dei dieci ex terroristi di estrema sinistra riparati in, per i quali l'Italia ha richiesto l'estradizione.Diera sfuggito all'arresto durante l'operazione "Ombre rosse" avvenuta a Parigi alla fine dello scorso aprile, sperando di arrivare alla prescrizione, scattata il 10 maggio. Ieri è stato però arrestato in base a un provvedimento depositato l'8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma, secondo il quale la pena non è ancora prescritta. L'ex esponente delle Brigate ...

Advertising

ippolitipaolo74 : Francia, l'ex Br Di Marzio scarcerato 'sotto controllo giudiziario' - AngelaRosa2311 : RT @MediasetTgcom24: Francia, scarcerato il brigatista Di Marzio: disposto l'obbligo di firma #mauriziodimarzio - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Francia, scarcerato il brigatista Di Marzio: disposto l'obbligo di firma #mauriziodimarzio - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Scarcerato a Parigi l'ex brigatista rosso Di Marzio. Torna in libertà con l'obbligo di firma. Era sfuggito all'operazione che… - MediasetTgcom24 : Francia, scarcerato il brigatista Di Marzio: disposto l'obbligo di firma #mauriziodimarzio -

Ultime Notizie dalla rete : Francia scarcerato

Per tutti gli ex terroristi rossi arrestati inè stato disposto il controllo giudiziario.La giustizia francese ha disposto la scarcerazione del brigatista italiano Maurizio Di Marzio, arrestato lunedì a Parigi, in attesa di estradizione. Lo riferiscono fonti vicine al dossier. Il ...La giustizia francese ha disposto la scarcerazione dell'ex brigatista italiano Maurizio Di Marzio, arrestato ieri a Parigi, in attesa di estradizione. L'ex membro delle Brigate Rosse, 61 anni, è stato ...Era stato arrestato ieri. Rimesso in libertà sotto controllo giudiziario: non può lasciare il territorio francese, passaporto ritirato e obbligo di firma in commissariato ...