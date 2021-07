Francia, niente obbligo di mascherina a chi ha il pass sanitario (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo allenta leggermente la presa sulle restrizioni legate al sanitario . Ad una settimana dagli annunci del presidente , il progetto di legge è stato presentato ieri in consiglio dei ministri, ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021) Il governo allenta leggermente la presa sulle restrizioni legate al. Ad una settimana dagli annunci del presidente , il progetto di legge è stato presentato ieri in consiglio dei ministri, ...

Advertising

SkyTG24 : Fare subito come ha fatto la #Francia, applicando 'sul serio' il #Greenpass, e niente quarantena per chi ha ricevut… - Agenzia_Ansa : In Francia un milione di vaccini prenotati dopo il discorso di Macron. Dal 15 settembre niente stipendio ai sanitar… - Adnkronos : #ObbligoVaccinale, Bassetti: 'Impariamo dalla Francia, niente ristoranti, treni o cinema senza vaccinazione o tampo… - RobertaDeNegri1 : RT @albo_interista: +++ BREAKING NEWS +++ Niente #greenpass in Francia, il popolo in rivolta ha vinto per ora. L'utilità delle proteste - SorryNs : RT @albo_interista: +++ BREAKING NEWS +++ Niente #greenpass in Francia, il popolo in rivolta ha vinto per ora. L'utilità delle proteste -