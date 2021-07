Francesco Oppini: ha litigato con Tommaso Zorzi? Nuova smentita (Di martedì 20 luglio 2021) Francesco Oppini di recente è stato al centro delle polemiche perché uno dei suoi amici, durante una diretta su Instagram, ha pronunciato la F-Word. Il figlio di Alba Parietti, quindi, ha risposto a tono alle critiche, tornando anche sul presunto litigio con Tommaso Zorzi, Nuovamente smentito. Francesco Oppini negli ultimi giorni è stato al centro di un’accesa polemica sul web. Durante una diretta Instagram insieme ad alcuni amici Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 luglio 2021)di recente è stato al centro delle polemiche perché uno dei suoi amici, durante una diretta su Instagram, ha pronunciato la F-Word. Il figlio di Alba Parietti, quindi, ha risposto a tono alle critiche, tornando anche sul presunto litigio conmente smentito.negli ultimi giorni è stato al centro di un’accesa polemica sul web. Durante una diretta Instagram insieme ad alcuni amici Articolo completo: dal blog SoloDonna

animabuspereunt : RT @leperlediglo: pensi di potermi ferire? difendo Francesco Oppini da ottobre - spaceplvme : RT @cmqgloria: non ho capito se il vostro attivismo è costante come la vostra voglia di mettervi ad insultare persone su insegreto oppure v… - manu_arci : RT @GaiaFromMars: Raga non so come dirvelo ma i fan di francesco oppini non c’entrano niente con questi indiretti e fake account - andreastoolbox : Francesco Oppini sulla crisi con Tommaso Zorzi: Mi spiace deludervi non abbiamo litigato - GaiaFromMars : Raga non so come dirvelo ma i fan di francesco oppini non c’entrano niente con questi indiretti e fake account -