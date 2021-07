Fortnite, arriva l'evento 'Arcobaleno Reale' con tante skin dedicate alla community LGBTQIA+ (Di martedì 20 luglio 2021) "Sul Bus della battaglia c'è sempre posto per tutti" recita il post di Epic Games. Fortnite ha recentemente ricevuto il nuovo evento Arcobaleno Reale che consentirà di ottenere una serie di skin dedicate alla community LGBTQIA+. Il negozio di articoli del gioco è stato riempito con una selezione di oggetti gratuiti per festeggiare, tra cui quattro spray, una skin per pistola e un'emote Arcobaleno. L'isola battle royale di Fortnite sarà caratterizzata da un Arcobaleno sopra ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 luglio 2021) "Sul Bus della battaglia c'è sempre posto per tutti" recita il post di Epic Games.ha recentemente ricevuto il nuovoche consentirà di ottenere una serie di. Il negozio di articoli del gioco è stato riempito con una selezione di oggetti gratuiti per festeggiare, tra cui quattro spray, unaper pistola e un'emote. L'isola battle royale disarà caratterizzata da unsopra ...

Advertising

Eurogamer_it : Arriva l'evento in #Fortnite Arcobaleno Reale con tante skin dedicate alla community LGBTQIA+. - FearTWDItaly : RT @FortBRNewsLeaks: ??#Patch?? ???? Ciao a tutti! La patch 17.20 arriva domani, il downtime inizierà alle 9:00! ???? Hello everyone! The v17… - FortBRNewsLeaks : ??#Patch?? ???? Ciao a tutti! La patch 17.20 arriva domani, il downtime inizierà alle 9:00! ???? Hello everyone! The… - TheAntiSantONE : RT @GesuKrishna: @TheAntiSantONE se fa un bel mondiale de Fortnite poesse che arriva qualche offerta - GesuKrishna : @TheAntiSantONE se fa un bel mondiale de Fortnite poesse che arriva qualche offerta -