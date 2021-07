Fornero, Guzzetti, Tarantola & C. La restaurazione procede spedita. Altra infornata di nomine del Governo Draghi. C’è pure l’ex ministra che ha stangato i pensionati (Di martedì 20 luglio 2021) Non bastava l’infornata degli economisti e professori ultras liberisti alla corte di Draghi – su tutti ricordiamo Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi – l’esecutivo dei migliori rispolvera adesso vecchi arnesi del mondo accademico e dell’universo della finanza. Parliamo di antiche glorie come Fornero, Guzzetti, Tarantola. “Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, in forza della delega ricevuta dal presidente Mario Draghi in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, ha provveduto – si legge sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 luglio 2021) Non bastava l’degli economisti e professori ultras liberisti alla corte di– su tutti ricordiamo Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi – l’esecutivo dei migliori rispolvera adesso vecchi arnesi del mondo accademico e dell’universo della finanza. Parliamo di antiche glorie come. “Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, in forza della delega ricevuta dal presidente Marioin materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, ha provveduto – si legge sul ...

brichiel : RT @LaNotiziaTweet: Fornero, Guzzetti, Tarantola & C. La restaurazione procede spedita. Altra infornata di nomine del Governo #Draghi. C’è… - giannettimarco : RT @LaNotiziaTweet: Fornero, Guzzetti, Tarantola & C. La restaurazione procede spedita. Altra infornata di nomine del Governo #Draghi. C’è… - FrankTaricone : RT @LaNotiziaTweet: Fornero, Guzzetti, Tarantola & C. La restaurazione procede spedita. Altra infornata di nomine del Governo #Draghi. C’è… - Rosyfree74 : RT @LaNotiziaTweet: Fornero, Guzzetti, Tarantola & C. La restaurazione procede spedita. Altra infornata di nomine del Governo #Draghi. C’è… - Franco88386632 : RT @LaNotiziaTweet: Fornero, Guzzetti, Tarantola & C. La restaurazione procede spedita. Altra infornata di nomine del Governo #Draghi. C’è… -