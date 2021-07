Formazioni ufficiali Lazio-Sospirolo | amichevoli precampionato 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 20 luglio 2021) Ledi-Fiori Barp, seconda amichevole estiva per i biancocelesti in preparazione alla prossima stagione. La squadra di Maurizio Sarri scende in campo alle ore 18:30 contro una formazione di Prima categoria per mettere sempre più benzina nelle gambe in vista della ripartenza del campionato, il 21 agosto contro l’Empoli.(4-3-3): Reina; Lazzari, Luis Felipe, Patric, Hysaj, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Caicedo, Moro.: Barattin, Pellegrinet, Fattor, Zoldan, Fontanive, De Bon, Celentin, Pilotti, Masoch, Tonus, Ibrahim. ...