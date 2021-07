Ford Mach-Eau, ecco il profumo al gusto benzina (Di martedì 20 luglio 2021) “Se non potrai più mettere benzina nel tuo serbatoio, allora mettitela sul collo”. Potrebbe essere questo lo slogan di accompagnamento della nuova fragranza studiata dagli uomini del marketing Ford: un modo divertente – ma anche provocatorio – di comunicare che la mobilità bielle e pistoni si avvia all’estinzione, sostituita dalla tecnologia 100% elettrica. Perlomeno è questo lo spirito che accompagna il profumo che sa di benzina, chiamato “Mach-Eau” in omaggio alla Mustang Mach-E, il primo Suv alimentato a batteria dell’Ovale blu. Anche il suo flaconcino sa di nostalgia, riprendendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) “Se non potrai più metterenel tuo serbatoio, allora mettitela sul collo”. Potrebbe essere questo lo slogan di accompagnamento della nuova fragranza studiata dagli uomini del marketing: un modo divertente – ma anche provocatorio – di comunicare che la mobilità bielle e pistoni si avvia all’estinzione, sostituita dalla tecnologia 100% elettrica. Perlomeno è questo lo spirito che accompagna ilche sa di, chiamato “-Eau” in omaggio alla Mustang-E, il primo Suv alimentato a batteria dell’Ovale blu. Anche il suo flaconcino sa di nostalgia, riprendendo ...

Advertising

fattiamotore : Ford Mach-Eau, ecco il profumo al gusto benzina - gigibeltrame : Ford realizza un profumo per le elettriche che ricorda l'odore della benzina #digilosofia - tizianafait : #Ford ha creato una fragranza premium per coloro che desiderano provare le prestazioni della nuova #Mustang #Mach-E… - infoiteconomia : Ford Mach-Eau, fragranza per i nostalgici della benzina che guidano auto elettriche - QN Motori - infoiteconomia : Ford crea una fragranza al profumo di benzina per i possessori di Mustang Mach-E -