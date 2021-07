Flora Canto mamma bis. È nato in un momento top: la prima foto e il nome di ‘baby Brignano’ (Di martedì 20 luglio 2021) “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… (programma di Rai Due da lei condotto, ndr) mamma L’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro, Nicolò”. È proprio con queste parole che sui social, Flora Canto ha annunciato la nascita del suo secondogenito. La dolcissima didascalia a corredo di un paio di foto in cui si vede anche Enrico Brignano e il visino del piccolo appena venuto al mondo. Tempestiva la reazione dei fan che subito, dopo aver appreso della nascita del figlio di Flora ed Enrico, si sono recati sotto al post della Canto, elargendo auguri e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 luglio 2021) “E proprio mentre andava in onda Fatto da… (programma di Rai Due da lei condotto, ndr)L’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro, Nicolò”. È proprio con queste parole che sui social,ha annunciato la nascita del suo secondogenito. La dolcissima didascalia a corredo di un paio diin cui si vede anche Enrico Brignano e il visino del piccolo appena venuto al mondo. Tempestiva la reazione dei fan che subito, dopo aver appreso della nascita del figlio died Enrico, si sono recati sotto al post della, elargendo auguri e ...

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni a @EnricoBrignano e a sua moglie Flora Canto per la nascita del figlio Niccolò ?? - NATOlizer : Enrico Brignano e Flora Canto genitori per la seconda volta: «Ti aspettavamo da sempre» - VanityFairIt : Al settimo cielo, la coppia di attori ha usato Instagram per presentare ai fan il nuovo arrivato ?????? #Baby - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Enrico Brignano e Flora Canto genitori per la seconda volta: «Ti aspettavamo da sempre» - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Enrico Brignano e Flora Canto genitori per la seconda volta: «Ti aspettavamo da sempre» -