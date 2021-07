Flora Canto mamma bis: che dolce la prima foto con Enrico e il piccolo (FOTO) (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo la lunga attesa, è arrivato il momento di dare il benvenuto al piccolo di casa e anche questa volta l’annuncio è social. Flora Canto in queste ultime settimane è sempre stata in contatto con chi la segue e le chiedeva notizie sulla gravidanza. Ed era chiaro che mancasse orami pochissimo al parto. Poche ore fa la prima FOTO che ritrae Flora, al fianco di Enrico Brignano e ovviamente con il piccolo tra le braccia. E’ arrivato Niccolò e la gioia di mamma e papà è grandissima. Troppo presto ovviamente per dire a chi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo la lunga attesa, è arrivato il momento di dare il benvenuto aldi casa e anche questa volta l’annuncio è social.in queste ultime settimane è sempre stata in contatto con chi la segue e le chiedeva notizie sulla gravidanza. Ed era chiaro che mancasse orami pochissimo al parto. Poche ore fa lache ritrae, al fianco diBrignano e ovviamente con iltra le braccia. E’ arrivato Niccolò e la gioia die papà è grandissima. Troppo presto ovviamente per dire a chi ...

