Flora Canto ed Enrico Brignano genitori bis: è nato Niccolò (Di martedì 20 luglio 2021) Flora Canto ed Enrico Brignano sono diventati di nuovo genitori: dopo Martina, nata nel 2017, il 20 giugno 2021 è nato il secondogenito Niccolò. Ad annunciarlo, sia Flora che Enrico sui rispettivi profili Instagram: Scrive l’attrice e conduttrice, postando una foto di loro tre subito dopo il parto: E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’Ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro. Mentre Enrico pubblica due foto, una mentre lo tiene in braccio, un’altra in cui gli stringe la manina e scrive: È ... Leggi su dilei (Di martedì 20 luglio 2021)edsono diventati di nuovo: dopo Martina, nata nel 2017, il 20 giugno 2021 èil secondogenito. Ad annunciarlo, siachesui rispettivi profili Instagram: Scrive l’attrice e conduttrice, postando una foto di loro tre subito dopo il parto: E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’Ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro. Mentrepubblica due foto, una mentre lo tiene in braccio, un’altra in cui gli stringe la manina e scrive: È ...

