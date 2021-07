Flora Canto ed Enrico Brignano genitori bis: «Benvenuto Niccolò» (Di martedì 20 luglio 2021) Fiocco celeste in casa di Flora Canto ed Enrico Brignano. L'attore e la showgirl sono diventati genitori del secondo figlio, che hanno chiamato Niccolò. L'annuncio arriva dai rispettivi profili Instagram, dove hanno condiviso una fotografia molto dolce. Flora Canto ed Enrico Brignano genitori bis Flora Canto ed Enrico Brignano hanno accolto in famiglia il piccolo Niccolò. E' questo il nome che i due ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 luglio 2021) Fiocco celeste in casa died. L'attore e la showgirl sono diventatidel secondo figlio, che hanno chiamato. L'annuncio arriva dai rispettivi profili Instagram, dove hanno condiviso una fotografia molto dolce.edbisedhanno accolto in famiglia il piccolo. E' questo il nome che i due ...

