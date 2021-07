Flora Canto ed Enrico Brignano di nuovo genitori: è nato Niccolò (Di martedì 20 luglio 2021) «E finalmente sei arrivato, piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino @floracanto», scrive Enrico Brignano sul suo profilo Instagram, accanto a due teneri scatti del bebé messo al mondo con parto cesareo dalla sua compagna Flora Canto, ex tronista di «Uomini e Donne», attrice e volto tv. Sulla sua pagina social, la neo-mamma pubblica a sua volta due foto del piccolo Niccolò, il nuovo arrivato in casa Brignano-Canto: «Benvenuto dolcissimo amore nostro, scrive taggando il compagno e aggiungendo l’immancabile cuoricino celeste. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 luglio 2021) «E finalmente sei arrivato, piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino @floracanto», scrive Enrico Brignano sul suo profilo Instagram, accanto a due teneri scatti del bebé messo al mondo con parto cesareo dalla sua compagna Flora Canto, ex tronista di «Uomini e Donne», attrice e volto tv. Sulla sua pagina social, la neo-mamma pubblica a sua volta due foto del piccolo Niccolò, il nuovo arrivato in casa Brignano-Canto: «Benvenuto dolcissimo amore nostro, scrive taggando il compagno e aggiungendo l’immancabile cuoricino celeste.

