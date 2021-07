Flebo per Belen, non è riuscita a registrare Tu si que vales (Di martedì 20 luglio 2021) E’ Belen Rodriguez ad avere avvisato i suoi fan che oggi non è stata bene, che ha dovuto fare ben tre Flebo. La showgirl argentina non è riuscita a registrare Tu si que vales, ce l’ha messa tutto ma non ha retto. A una sola settimana dal parto Belen ha cercato di tornare al lavoro, di mantenere fede ai suoi impegni ma evidentemente era troppo presto. Per raccontare tutto tra le sue storie Instagram Belen mostra un breve video con la sua bambina. Luna Marì dolcissima dorme vicino alla sua mamma, è un vero amore e la Rodriguez si rilassa e sorride al mondo guardandola. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) E’Rodriguez ad avere avvisato i suoi fan che oggi non è stata bene, che ha dovuto fare ben tre. La showgirl argentina non èTu si que, ce l’ha messa tutto ma non ha retto. A una sola settimana dal partoha cercato di tornare al lavoro, di mantenere fede ai suoi impegni ma evidentemente era troppo presto. Per raccontare tutto tra le sue storie Instagrammostra un breve video con la sua bambina. Luna Marì dolcissima dorme vicino alla sua mamma, è un vero amore e la Rodriguez si rilassa e sorride al mondo guardandola. ...

