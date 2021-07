(Di martedì 20 luglio 2021)ladi. “Abbiamo inaugurato oggi la nuovaall’inizio di via di Foce Micina: è l’inizio di una piccola rivoluzione che cambierà il volto dell’ingresso in”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Da oggi, chi arriva da Coccia di Morto o dall’aeroporto e deve entrare a– prosegue il sindaco – non dovrà andare dritto verso Foce Micina, ma percorrerà un altro trattorotonda di Coccia di Morto per immettersi, poi, nella nuova strada che fiancheggia quella in uscita e che passa davanti al ...

CorriereCitta : Fiumicino, cambia la viabilità all’ingresso della città: ecco come -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino cambia

Il Faro online

Mentrenel frattempo la riforma degli Its , che in settimana arriva in aula alla Camera, ...interessata al brand oltre che a comprare gli slot lasciati liberi dalla compagnia ae ...Ita focalizzerà l'attività sull'hub die sull'aeroporto di Milano Linate . ' Dopo un confronto durissimo durato oltre otto mesi, Ue e governo trovano l'accordo sulla nuova Alitalia. La ...Caroccia: ""Stiamo realizzando un parcheggio con oltre 400 posti auto, dove ci saranno anche oltre 140 stalli per i banchi del mercato".Felici di essere rientrati i primi studenti da Malta ma dispiaciuti per non aver potuto completare il corso di inglese ...