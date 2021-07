Fisco | Cottarelli | “Gli evasori sono ladri”

Leggi su italiasera

"E' giusto usare il termine ladro. Chi evade le tasse non ruba allo Stato ma agli altri che le tasse le devono pagare". Ad affermarlo Carlo, intervenendo al webinar 'L'evasione fiscale: il male assoluto. Le proposte della Uil per combatterla'. Il totale dell'evasione, secondo l'economista, "arriva a 130 miliardi di euro almeno" all'anno. "La spesa pubblica per istruzione in Italia, per tutta l'istruzione, è di circa 65 miliardi. Quindi l'evasione è il doppio della spesa per la pubblica istruzione", sottolinea.