Firenze | Islam | al Prato del Quercione la festa del sacrificio

(Di martedì 20 luglio 2021) In seguito agli accordi fra amministrazione comunale die comunitàica, per far fronte alle esigenze di culto dei fedeli musulmani presenti in città, da oggi, 20 luglio 2021, aldelalle Cascine, è ospitata ladi ?d al-a???, detta del sacrifico o del pellegrinaggio. L'intervento dell'assessore Martini L'articolo proviene daPost.

"Mediterraneo Frontiera di pace" e ne sta preparando un altro per febbraio 2022 a Firenze, ... il Museo delle tre religioni del Libro (Ebraismo, Cristianesimo e Islam).