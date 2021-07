Fiorentina, Vlahovic svela la decisione sul futuro ai tifosi (Di martedì 20 luglio 2021) Durante il ritiro di Moena, Vlahovic si sarebbe intrattenuto a salutare i tifosi della Fiorentina ai quali avrebbe rilasciato una breve dichiarazione sul rinnovo. Non ha ritrovato Gennaro Gattuso, come tutta la Fiorentina si aspettava circa un mese fa, ma al suo rientro dalle vacanze Dusan Vlahovic ha conosciuto il tecnico Vincenzo Italiano. Sarà lui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 luglio 2021) Durante il ritiro di Moena,si sarebbe intrattenuto a salutare idellaai quali avrebbe rilasciato una breve dichiarazione sul rinnovo. Non ha ritrovato Gennaro Gattuso, come tutta lasi aspettava circa un mese fa, ma al suo rientro dalle vacanze Dusanha conosciuto il tecnico Vincenzo Italiano. Sarà lui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

