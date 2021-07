Fiorentina, Vlahovic: «Rinnovare il contratto? Quando me lo propongono» (Di martedì 20 luglio 2021) «Firmare il rinnovo con la Fiorentina? Quando me lo propongono». Il video dello scambio di battute fra Vlahovic e un tifoso è stato pubblicato dal sito violanews.com e sembra una risposta a distanza dello stesso Vlahovic alle dichiarazioni del direttore generale Joe Barone, il quale aveva dichiarato che il club viola è al lavoro sulla questione ma «per arrivare all'obiettivo bisogna essere in due» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 luglio 2021) «Firmare il rinnovo con lame lo». Il video dello scambio di battute frae un tifoso è stato pubblicato dal sito violanews.com e sembra una risposta a distanza dello stessoalle dichiarazioni del direttore generale Joe Barone, il quale aveva dichiarato che il club viola è al lavoro sulla questione ma «per arrivare all'obiettivo bisogna essere in due» L'articolo proviene da Firenze Post.

