Fiorentina | Vlahovic | “Firmare rinnovo? Quando me lo propongono”

"Firmare il rinnovo con la Fiorentina? Quando me lo propongono". Dusan Vlahovic risponde così alla domanda di un tifoso viola al ritiro di Moena circa l'intenzione o meno di prolungare il contratto con la squadra toscana. Il video dello scambio di battute è stato pubblicato da violanews.com e le parole dell'attaccante viola sono sembrate una risposta alle dichiarazioni del dg gigliato Joe Barone. Quest'ultimo ha infatti dichiarato pochi giorni fa che il club viola è al lavoro per il rinnovo, ma "per arrivare all'obiettivo bisogna essere in due", lasciando dunque ...

