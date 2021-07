Fiorentina, Italiano: “Vlahovic? Dimostra di avere lo spirito giusto” (Di martedì 20 luglio 2021) “I giocatori si sono soprattutto applicati a cercare di fare quello che abbiamo provato in sette giorni, chiaro che in questo momento le gambe siano piene di lavoro e la testa è piena di concetti, andare in campo e cercare di riproporli per me è già un successo”. Sono queste le parole di Vincenzo Italiano a commentare la prestazione della Fiorentina contro i tedeschi dell’Ostermunchen nel ritiro di Moena. “Penso che a sprazzi abbiamo fatto grandi cose e che abbiamo la possibilità di fare molto meglio, ma era la prima amichevole stagionale, la prima apparizione contro un avversario che ha dato una mano a fare un test con poca opposizione visto che in ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) “I giocatori si sono soprattutto applicati a cercare di fare quello che abbiamo provato in sette giorni, chiaro che in questo momento le gambe siano piene di lavoro e la testa è piena di concetti, andare in campo e cercare di riproporli per me è già un successo”. Sono queste le parole di Vincenzoa commentare la prestazione dellacontro i tedeschi dell’Ostermunchen nel ritiro di Moena. “Penso che a sprazzi abbiamo fatto grandi cose e che abbiamo la possibilità di fare molto meglio, ma era la prima amichevole stagionale, la prima apparizione contro un avversario che ha dato una mano a fare un test con poca opposizione visto che in ...

