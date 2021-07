Finanziamenti alla Libia, Termini e Dori unici bergamaschi contrari: “Non vanno sostenuti” (Di martedì 20 luglio 2021) Trenta deputati hanno presentato una risoluzione alternativa per chiedere la sospensione immediata del supporto alla Guardia costiera libica. È stata un’iniziativa di Erasmo Palazzotto (Leu), primo firmatario del documento sottoscritto anche dai deputati bergamaschi Guia Termini (Gruppo Misto) e Devis Dori (Leu): “Le sistematiche violazioni dei diritti umani a cui sono sottoposti migranti e rifugiati in Libia sono state oggetto di diversi report delle Nazioni Unite, delle principali organizzazioni umanitarie e di molte inchieste giornalistiche. Nei centri di detenzione gestiti dalle autorità libiche le ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 luglio 2021) Trenta deputati hanno presentato una risoluzione alternativa per chiedere la sospensione immediata del supportoGuardia costiera libica. È stata un’iniziativa di Erasmo Palazzotto (Leu), primo firmatario del documento sottoscritto anche dai deputatiGuia(Gruppo Misto) e Devis(Leu): “Le sistematiche violazioni dei diritti umani a cui sono sottoposti migranti e rifugiati insono state oggetto di diversi report delle Nazioni Unite, delle principali organizzazioni umanitarie e di molte inchieste giornalistiche. Nei centri di detenzione gestiti dalle autorità libiche le ...

Advertising

BentivogliMarco : Il Parlamento non rinnovi i finanziamenti alla #Libia. Violenze, abusi, torture, stragi, omissioni di soccorso. Gi… - AgneseFiducia : RT @CentroAstalli: Il Parlamento non rinnovi i finanziamenti alla #Libia. Pagina nera della nostra storia. Violenze e abusi divenuti strume… - AlbyPiero : @aiello_piera @IncalNero Gli spari sulla barca dei migranti hanno fatto rumore perché ripresi e filmati. Le posso a… - mostro15119736 : RT @Nonha_stata: Se siete riusciti a far passare un emendamento sul #prrn potevate bloccare anche i finanziamenti alla Libia, stronzi! - emiliapost_ : #Ciclovie: Perseguendo l’#obiettivo di arrivare al 2025 alla quota del 20% di utilizzo della #bicicletta, l'Emilia-… -