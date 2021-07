FIFA 22 | Provato – Alla scoperta del nuovo gameplay rinnovato con l’HyperMotion

(Di martedì 20 luglio 2021) Per qualche giorno abbiamo avuto l’opportunità di provare una build dell’attesissimo22 sulla piattaforma Next Gen PlayStation 5. Padmano, abbiamo potuto apprezzare l’evoluzione delanche grazie all’utilizzo delTechnology. Questa nuova tecnologia, che ha rivoluzionato il, rappresenta una novità assoluta per la serie EA SPORTSe sarà utilizzata esclusivamente sulle console di nuova generazione PlayStation 5, Xbox Series XS e Stadia. Durante la presentazione il Line Producer del ...

Abbiamo provato la demo di FIFA 22 su PS5 per sperimentare con mano la tecnologia Hypermotion: è una rivoluzione?Abbiamo provato FIFA 22 su PS5 e vi raccontiamo, anche in video, com'è andato questo primo impatto col gioco di calcio di EA Sports.