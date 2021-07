FIFA 22 - prova (Di martedì 20 luglio 2021) Il manto verde del campo, l'atmosfera elettrica, i tifosi in delirio sugli spalti, la tensione negli spogliatoi, la travolgente contesa tra due squadre fino all'ultimo minuto. Ci sono emozioni che solo il gioco del calcio riesce a trasmettere con tanta intensità ed è proprio per questo che da oltre quarant'anni i più grandi colossi dell'industria videoludica tentano di replicare fedelmente questo popolare sport anche in versione digitale, con risultati via via sempre più impressionanti. Ed è proprio l'aggettivo 'impressionante' quello che utilizzeremmo per definire ciò che gli sviluppatori canadesi di Electronic Arts stanno costruendo per il loro FIFA 22 in versione ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 luglio 2021) Il manto verde del campo, l'atmosfera elettrica, i tifosi in delirio sugli spalti, la tensione negli spogliatoi, la travolgente contesa tra due squadre fino all'ultimo minuto. Ci sono emozioni che solo il gioco del calcio riesce a trasmettere con tanta intensità ed è proprio per questo che da oltre quarant'anni i più grandi colossi dell'industria videoludica tentano di replicare fedelmente questo popolare sport anche in versione digitale, con risultati via via sempre più impressionanti. Ed è proprio l'aggettivo 'impressionante' quello che utilizzeremmo per definire ciò che gli sviluppatori canadesi di Electronic Arts stanno costruendo per il loro22 in versione ...

