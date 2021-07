Fifa 22 | il segreto è nel nuovo motore grafico HyperMotion

(Di martedì 20 luglio 2021) La nuova versione del popolare videogioco sarà disponibile per Ps5 ed Xbox X/S dal primo ottobre 2021; si potrà giocare sulle vecchie Ps4 e Xbox One e pure su pc, ma con alcune limitazioni

Con la fine degli Europei di calcio, Electronic Arts ha tolto i veli ad alcune delle novità previste per22 , prossimo capitolo della sua celebre saga di videogiochi di calcio. La novità più importante è il nuovo motore di gioco, chiamato HyperMotion, che combina due tecnologie molto complesse per ...A quel punto, rivendevano gli account ad altri utenti interessati ad accelerare il loro percorso nella modalitàUltimate Team. Alcune informazioni sono coperte dald'indagine e quindi ...La novità più importante è il nuovo motore di gioco, chiamato HyperMotion, che combina due tecnologie molto complesse per rendere più realistiche e numerose le animazioni e raffinato il sistema di int ...È stata scoperta una nuova truffa riguardante le carte dei calciatori su FIFA Ultimate Team. È allarme per migliaia di utenti ...