**Fi: restano malumori dopo caso Malan, il silenzio dei vertici, Cangini 'ma dove va il partito?'** (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - L'input che arriva da Arcore è minimizzare, non dare importanza all'ultima defezione, quella di Lucio Malan, per non creare ulteriori fibrillazioni. Il silenzio dei vertici, a cominciare da Silvio Berlusconi, raccontano, è infatti una scelta precisa. Niente polemiche, se qualcuno sceglie di andar via, vada pure, in bocca al lupo!, Fi ora è più forte perchè è tornata al governo e 'pesa' nelle decisioni che contano, va ripetendo il Cav in queste ore. Nessun commento, dunque, su Malan. Sulle agenzie stampa, come accaduto in occasione della vera e propria Opa lanciata da 'Coraggio Italia' di Luigi ...

