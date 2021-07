FI, De Vito: immediato stop a delocalizzazione ambulanti (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Oggi a nome di Forza Italia Roma Capitale chiederò all’aula, con una mozione urgente, di pronunciarsi sullo stop immediato alle delocalizzazioni sino a fine consiliatura. Questi i nostri motivi: Con legge di bilancio 2019 il Parlamento escludeva il commercio su area pubblica dal perimetro delle direttiva Bolkestein.” “Successivamente nel 2020, in piena pandemia, col decreto rilancio 34/2020 poi convertito con legge 77/2020, il Parlamento (con il voto compatto del M5S, da sempre su posizioni ‘no Bolkestein’) stabiliva di prorogare la validità delle concessioni sino al 2032.” “Incredibilmente a febbraio scorso il Comune di Roma, discostandosi dalla ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Oggi a nome di Forza Italia Roma Capitale chiederò all’aula, con una mozione urgente, di pronunciarsi sulloalle delocalizzazioni sino a fine consiliatura. Questi i nostri motivi: Con legge di bilancio 2019 il Parlamento escludeva il commercio su area pubblica dal perimetro delle direttiva Bolkestein.” “Successivamente nel 2020, in piena pandemia, col decreto rilancio 34/2020 poi convertito con legge 77/2020, il Parlamento (con il voto compatto del M5S, da sempre su posizioni ‘no Bolkestein’) stabiliva di prorogare la validità delle concessioni sino al 2032.” “Incredibilmente a febbraio scorso il Comune di Roma, discostandosi dalla ...

