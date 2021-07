Advertising

ItalyMFA : Per “#estateallitaliana Festival”, l’esecuzione del @CoroFVG accompagnato dal flauto solista @BorisBizjak, da #Bach… - CsFumetto : RT @fumettologica: Lucca Comics & Games torna con 4 giorni di festival dal vivo - TV7Benevento : Festival: dal ddl Zan al Covid, torna Ponza D'Autore nel segno del 'Pandemonio' (4)... - TV7Benevento : Festival: dal ddl Zan al Covid, torna Ponza D'Autore nel segno del 'Pandemonio' (3)... - TV7Benevento : Festival: dal ddl Zan al Covid, torna Ponza D'Autore nel segno del 'Pandemonio' (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Festival dal

...il film trattoromanzo di Erri De Luca 'Tu, Mio' ambientato sull'isola verde: riprese previste a maggio - giugno 2022 , il progetto è stato presentato al 19esimo Global Film & Music, l'...... infine, la verve istrionica di Francesco Bottai accompagnatogrande Nico Gori. Di seguito gli ... PratoArezzo, 20 luglio 2021 - Dal successo dell’edizione 2019 al Parco Pertini di Arezzo, all’edizione inaspettata del 2020 oggi torna Arezzo Benessere Festival in forma arricchita e con un animo tutto ...Sold out ogni sera per le aree-spettacolo. L'assessore Conforti: ''Non ci fermiamo qui: l'obiettivo è ripartire, mettendo al centro la cultura e il territorio'' ...