Federica Pellegrini saluta tutti: dove è destinata. Fan emozionati – FOTO (Di martedì 20 luglio 2021) La leggendaria Federica Pellegrini è in partenza e dà l’arrivederci ai suoi ammiratori che la seguono in tutte le sue imprese sportive. E’ una delle icone dello sport italiano. Ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 20 luglio 2021) La leggendariaè in partenza e dà l’arrivederci ai suoi ammiratori che la seguono in tutte le sue imprese sportive. E’ una delle icone dello sport italiano. Ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LiaCapizzi : Da giorni ricevo messaggi per questa intervista, soprattutto da donne/ragazze che si sono sentite 'coinvolte'. Non… - SkySport : Verso Tokyo, Pellegrini: 'Cattiva con me stessa, mi sono sempre chiesta troppo' #SkySport #Tokyo2020 @mafaldina88 - SkySport : Verso Tokyo Pellegrini: 'Non voglio deludermi' ?? - graps62 : RT @LiaCapizzi: Da giorni ricevo messaggi per questa intervista, soprattutto da donne/ragazze che si sono sentite 'coinvolte'. Non ci sono… - lakotaluigi : RT @LiaCapizzi: Da giorni ricevo messaggi per questa intervista, soprattutto da donne/ragazze che si sono sentite 'coinvolte'. Non ci sono… -