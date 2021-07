Fatto Quotidiano rivela: «Fondi Usa al Pd per le regionali». Interrogazione di Mugnai (Ci) e Donzelli (Fdi) (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA – «Oggi, 20 luglio 2021, abbiamo presentato un’Interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per chiederle se era a conoscenza del finanziamento di 315.500 euro effettuato dalla società statunitense Social Changes Inc. al Partito Democratico, nel corso delle scorse elezioni regionali». Così Stefano Mugnai, deputato e vicepresidente vicario del Gruppo Coraggio Italia e Giovanni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA – «Oggi, 20 luglio 2021, abbiamo presentato un’parlamentare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per chiederle se era a conoscenza del finanziamento di 315.500 euro effettuato dalla società statunitense Social Changes Inc. al Partito Democratico, nel corso delle scorse elezioni». Così Stefano, deputato e vicepresidente vicario del Gruppo Coraggio Italia e Giovanni L'articolo proviene da Firenze Post.

