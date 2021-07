Fasano | cade aereo | due morti Incidente in volo | schianto in zona Coccaro fra Savelletri e Capitolo Vittime istruttore 34enne ed allievo 29enne

(Di martedì 20 luglio 2021) Di Francesco Santoro: È di dueil bilancio di un tragicodiavvenuto oggi pomeriggio in Puglia. Un ultraleggero a due posti è precipitato a(Brindisi). A bordo si trovavano l’Francesco Passeri, di 34 anni, e il suoGiuseppe Catano. L’, un Piper P28 partito da Bari, per cause tutte ancora da verificare, è caduto tra gli ulivi di contrada. Sul posto sono piombati i carabinieri, i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'articolo ...

NoiNotizie : Fasano (#Brindisi): cade aereo, due morti. Ultraleggero partito da #Bari. Incidente in volo, schianto in zona Cocca… - NoiNotizie : Fasano (#Brindisi): incidente, cade aereo. Due morti. L'ultraleggero era partito da #Bari -

Tragico incidente di volo nelle campagne di Fasano, tra Savelletri e Capitolo, in contrada Coccaro, a pochi centinaia di metri dai villaggi extralusso della zona.