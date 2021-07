F1, Verstappen a Montecarlo dopo l’incidente: “Bello tornare a casa” (FOTO) (Di martedì 20 luglio 2021) Max Verstappen si fa vivo sul suo profilo Instagram in seguito all’incidente di Silverstone. L’olandese è ancora leader del Mondiale e, cosa ancora più importante, sta bene: tutto ok dopo gli accertamenti in ospedale. Ora il 24enne olandese è a Montecarlo: “Bello tornare a casa”, scrive su Instagram. Qualche giorno di riposo, poi testa al GP dell’Ungheria del 1° agosto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Verstappen (@maxVerstappen1) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Maxsi fa vivo sul suo profilo Instagram in seguito aldi Silverstone. L’olandese è ancora leader del Mondiale e, cosa ancora più importante, sta bene: tutto okgli accertamenti in ospedale. Ora il 24enne olandese è a: “”, scrive su Instagram. Qualche giorno di riposo, poi testa al GP dell’Ungheria del 1° agosto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max(@max1) SportFace.

