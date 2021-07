F1, Jacques Villeneuve valuta l’incidente tra Hamilton e Verstappen: “Lewis ha sbagliato, ma Schumacher fece peggio con me” (Di martedì 20 luglio 2021) Nel suo solito stile pungente e mai banale Jacques Villeneuve, campione del mondo di F1 del 1997 con la Williams Renault, ha espresso il proprio parere in merito all’incidente del primo giro del GP di Gran Bretagna, a Silverstone, tra il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. A detta del canadese la responsabilità è del sette volte iridato: “Hamilton ha giudicato male la situazione. Avrebbe dovuto sapere che a quella velocità sarebbe stato vittima di una perdita di stabilità che avrebbe fatto scivolare la sua monoposto contro ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Nel suo solito stile pungente e mai banale, campione del mondo di F1 del 1997 con la Williams Renault, ha espresso il proprio parere in merito aldel primo giro del GP di Gran Bretagna, a Silverstone, tra il britannico della Mercedese l’olandese della Red Bull Max. A detta del canadese la responsabilità è del sette volte iridato: “ha giudicato male la situazione. Avrebbe dovuto sapere che a quella velocità sarebbe stato vittima di una perdita di stabilità che avrebbe fatto scivolare la sua monoposto contro ...

