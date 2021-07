F1, Bernie Ecclestone sull’incidente a Silverstone: “Hamilton meritava 30? di penalità, era dietro a Verstappen” (Di martedì 20 luglio 2021) Non vi sono dubbi che l’incidente del primo giro del GP di Gran Bretagna di F1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sia stato l’episodio cardine della corsa britannica, ultimo round disputato del campionato 2021, a maggior ragione perché dopo la sospensione per il crash Lewis (pur gravato da 10? di penalità) è riuscito a vincere davanti alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc e al compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas. I pareri sulla sanzione subita dal britannico sono stati molteplici. A prendere una posizione molto netta da questo punto di vista è stato l’ex boss del Circus Bernie Ecclestone. ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Non vi sono dubbi che l’incidente del primo giro del GP di Gran Bretagna di F1 tra Lewise Maxsia stato l’episodio cardine della corsa britannica, ultimo round disputato del campionato 2021, a maggior ragione perché dopo la sospensione per il crash Lewis (pur gravato da 10? di) è riuscito a vincere davanti alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc e al compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas. I pareri sulla sanzione subita dal britannico sono stati molteplici. A prendere una posizione molto netta da questo punto di vista è stato l’ex boss del Circus. ...

Advertising

STnews365 : F1, Ecclestone: “Hamilton meritava 30? di penalità” E' questa l'opinione espressa dall'ex potente manager inglese,… - a2ruedas : @rbernal82 @eldavidzote @Tomas_Cuevas15 @pontemecalao @SoyMotor O un don nadie como Bernie Ecclestone??? - LucianoFiorava6 : 10” di penalizzazione x Hamilton ! Roba da ridere ! Non ha bisogno di regali lui, è forte di suo , in più ha la@Pan… - Mastaf1 : @THEformula_1_ Bernie Ecclestone ??? - quaranta_vito : Bernie Ecclestone non avrebbe mai permesso tutto questo #BritishGP -