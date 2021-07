Ex Pastificio Antonio Amato, si demolisce tutto: riunione in Prefettura (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Verrà completamente demolito l’ex Pastificio Antonio Amato a Salerno. Sarà una riunione in Prefettura a Salerno in programma a fine luglio a definire i dettagli per la demolizione dell’ex molino dello storico stabilimento la cui sirena ha accompagnato per anni il risveglio dei cittadini residenti bea zona orientale. Cambia l’ipotesi iniziale di riqualificare l’edificio esistente: l’abbattimento va però concordato con RFI. La presenza della linea delle ferrovie italiane necessita per procedere alla demolizione dell’immenso edificio di concordare la sospensione o il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Verrà completamente demolito l’exa Salerno. Sarà unaina Salerno in programma a fine luglio a definire i dettagli per la demolizione dell’ex molino dello storico stabilimento la cui sirena ha accompagnato per anni il risveglio dei cittadini residenti bea zona orientale. Cambia l’ipotesi iniziale di riqualificare l’edificio esistente: l’abbattimento va però concordato con RFI. La presenza della linea delle ferrovie italiane necessita per procedere alla demolizione dell’immenso edificio di concordare la sospensione o il ...

