Everton shock: arrestato calciatore per pedofilia, il club conferma (Di martedì 20 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno in Inghilterra. Dopo le indiscrezioni della stampa inglese sull’arresto di un giocatore di Premier League per pedofilia, l’Everton esce allo scoperto. Il club “conferma di aver sospeso un calciatore – si legge in una nota – della prima squadra in attesa di un’indagine della Polizia. Il club continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni”. Secondo le notizie diffuse nelle ore precedenti dagli organi di stampa, il giocatore “avrebbe 31 anni e sarebbe sposato”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno in Inghilterra. Dopo le indiscrezioni della stampa inglese sull’arresto di un giocatore di Premier League per, l’esce allo scoperto. Ildi aver sospeso un– si legge in una nota – della prima squadra in attesa di un’indagine della Polizia. Ilcontinuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni”. Secondo le notizie diffuse nelle ore precedenti dagli organi di stampa, il giocatore “avrebbe 31 anni e sarebbe sposato”. SportFace.

