EuroJackpot | vince una cifra da capogiro con pochi euro

(Di martedì 20 luglio 2021) Ancora una vincita da sogno all’: un giocatore ha incassato unadavvero record solo congiocati Ennesima vincita da record all’: un fortunato giocatore ha festeggiato alla grande questo mese di luglio giocando soli. In un periodo non facile, contrassegnato da Covid e dalla crisi economica che ne consegue, sono L'articolo proviene da Consumatore.com.

...di oggi 16 luglio 2021 sarà seguita da tutti gli appassionati della lotteria europea di Sisal. E per chi non ha mai preso parte al gioco, ricordiamo come si gioca e quanto sicon ...Ricordiamo che quanto si, lo si può facilmente intuire dalla tabella contenente tutte le ... L'appuntamento per conoscere i risultati dell'11 giugno è alle 20.00. La tabella si ...Ancora una vincita da sogno all'EuroJackpot: un giocatore ha incassato una cifra davvero record solo con pochi euro giocati ...A far festa, dopo l'ultima estrazione, sono i 3 giocatori che hanno centrato il '5+1' e che portano a casa 675.175,40 euro a testa: le vincite sono state realizzate in Estonia, Olanda e Repubblica Cec ...