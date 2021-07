Euro 2020, un calciatore della nazionale italiana ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata (che è un ex Miss Italia!) (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi un altro calciatore della nazionale è pronto a convolare a nozze con la sua fidanzata: si tratta di Gaetano Castrovilli, classe 1997, centrocampista della Fiorentina nonché giocatore della nazionale italiana, con cui si è laureato campione d’Europa negli scorsi giorni. Lei, invece, è Rachele Risaliti: ex modella e insegnante di ginnastica ritmica italiana, è stata incoronata Miss Italia nel 2016. Per un po’ Rachele è stata protagonista del ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi un altroè pronto a convolare a nozze con la sua: si tratta di Gaetano Castrovilli, classe 1997, centrocampistaFiorentina nonché giocatore, con cui si è laureato campione d’pa negli scorsi giorni. Lei, invece, è Rachele Risaliti: ex moe insegnante di ginnastica ritmica, è stata incoronataItalia nel 2016. Per un po’ Rachele è stata protagonista del ...

